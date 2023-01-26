Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в "Пари НН"

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ЮДАЕВЫМ высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Пари НН».
– Про Дзюбу уже сколько обсуждений (смеется). Все зависит от Дзюбы. Он должен знать, какой уклад жизни ему нужен. Хочет он жить на Кипре или в Питере и Москве.
Дзюба сегодня в состоянии играть в Премьер-лиге. Нельзя говорить, что может усилить любой клуб РПЛ. В «Зенит» не может пойти, от него откажутся ведущие клубы, где есть хорошие форварды, но если говорить про клубы второй восьмерки, то тут вообще никаких вопросов нет. Там могут быть разные причины, не уровня мастерства или готовности, а могут быть другие – вольется ли в коллектив, условия финансового договора, подходит или не подходит. Он может играть во многих командах Премьер-лиги, но при одном условии, если он будет соблюдать профессиональные требования. Просто так одуванчики на поле не сыграют. Надо быть готовым, – отметил Гаджи Гаджиев.
– У Дзюбы был длительный простой.
– По поводу этих простоев часто говорят. Например про Бердыева, что он не тренировал два-три года. Прежде чем такие вещи говорить, нужно вспомнить историю. Мы знаем о возвращении Газзаева, Семина. А если в данном случае говорить, то мы помним возвращении Стрельцова. Сколько лет он не играл? А потом два года подряд был лучшим футболистом Союза, где играли участники чемпионатов Европы и мира. Понятно, что Стрельцов держал себя в порядке, насколько это было возможно.
Простой негативно сказывается, происходит утрата спортивной формы, но я не думаю, что Дзюба все это время только пил пиво. При правильном подходе и соответствующем усердии он способен играть.