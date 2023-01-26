Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в "Пари НН"

Дзюба сегодня в состоянии играть в Премьер-лиге. Нельзя говорить, что может усилить любой клуб РПЛ. В «Зенит» не может пойти, от него откажутся ведущие клубы, где есть хорошие форварды, но если говорить про клубы второй восьмерки, то тут вообще никаких вопросов нет. Там могут быть разные причины, не уровня мастерства или готовности, а могут быть другие – вольется ли в коллектив, условия финансового договора, подходит или не подходит. Он может играть во многих командах Премьер-лиги, но при одном условии, если он будет соблюдать профессиональные требования. Просто так одуванчики на поле не сыграют. Надо быть готовым, – отметил Гаджи Гаджиев.