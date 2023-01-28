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35 минут назад

Саудовские клубы нацелены на покупку Месси

Газета.Ruиещё 4

Клубы из Саудовской Аравии нацелены на покупку форварда французского "ПСЖ" Лионеля Месси, передает ESPN. Стоит отметить, что у Месси действует контракт с парижанами до 2023 года с возможностью продления еще на год. Если Месси не переподпишет соглашение, то его попытаются заполучить саудовские команды.

Саудовские клубы нацелены на покупку Месси
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Если Месси уедет на Ближний Восток, то сможет претендовать на зарплату в районе $200 млн в год. Примерно столько зарабатывает футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Всего в текущем сезоне на счету Месси восемь забитых мячей и 10 результативных передач в 15 матчах чемпионата Франции. Напомним, что Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года.

После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Ранее известный стример Даррен IShowSpeed Уоткинс-младший раскритиковал форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

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