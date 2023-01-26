Источник: Дзюба и «Пари НН» обсуждают контракт до конца сезона

Нападающий Артём Дзюба по-прежнему может перейти в «Пари Нижний Новгород». Изначально стороны обсуждали контракт до конца сезона (по июнь 2023 года) на 20 млн рублей, однако сейчас обсуждаемая сумма снижена до 12 млн рублей и бонусов, информирует «РБ Спорт».

Отмечается, что потенциальный контракт «Нижнего Новгорода» с Денисом Глушаковым будет на меньшие деньги — речь идёт о сумме около миллиона рублей в месяц. Стороны заключат сотрудничество в том случае, если футболист оставит положительное впечатление на сборе. Глушаков поехал с «Пари НН» на зимний сбор в Турцию, где проходит своего рода просмотр.