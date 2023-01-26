Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Источник: Дзюба и «Пари НН» обсуждают контракт до конца сезона на сумму 12 млн рублей

Чемпионат.com

Нападающий Артём Дзюба по-прежнему может перейти в «Пари Нижний Новгород». Изначально стороны обсуждали контракт до конца сезона (по июнь 2023 года) на 20 млн рублей, однако сейчас обсуждаемая сумма снижена до 12 млн рублей и бонусов, информирует «РБ Спорт».

Источник: Дзюба и «Пари НН» обсуждают контракт до конца сезона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что потенциальный контракт «Нижнего Новгорода» с Денисом Глушаковым будет на меньшие деньги — речь идёт о сумме около миллиона рублей в месяц. Стороны заключат сотрудничество в том случае, если футболист оставит положительное впечатление на сборе. Глушаков поехал с «Пари НН» на зимний сбор в Турцию, где проходит своего рода просмотр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артём Дзюба уже подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». На подписании Дзюбы якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако позже клубная пресс-служба опровергла эту информацию.

Футбол,Артем Дзюба,Глеб Никитин,Денис Глушаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители