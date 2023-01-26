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26 минут назад

Раскрыта зарплата Дзюбы в «Пари НН»

Елена Прошина

Нападающий Артем Дзюба все еще может перейти в нижегородский «Пари НН». При этом, если ранее стороны обсуждали контракт на 20 миллионов рублей, то теперь он снизился до 12 миллионов рублей и бонусов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Раскрыта зарплата Дзюбы в «Пари НН»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что контракт намерены заключить до конца сезона — по июнь 2023 года. За весь этот срок Дзюбе выплатят 12 миллионов рублей.

Также «Пари НН» ведет переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым. Футболист просит около миллиона рублей в месяц и клуб готов платить его ему, но только если он оставит положительное впечатление на сборе. На данный момент Глушаков вместе с «Пари НН» находится в Турции, где и проходит просмотр.

Ранее в интернете появилась информация, что Дзюба уже подписал контракт с клубом. Однако позже в пресс-службе «Пари НН» эти сообщения опровергли.

Футбол,Артем Дзюба,Денис Глушаков,
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