Раскрыта зарплата Дзюбы в «Пари НН»

Нападающий Артем Дзюба все еще может перейти в нижегородский «Пари НН». При этом, если ранее стороны обсуждали контракт на 20 миллионов рублей, то теперь он снизился до 12 миллионов рублей и бонусов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что контракт намерены заключить до конца сезона — по июнь 2023 года. За весь этот срок Дзюбе выплатят 12 миллионов рублей.

Также «Пари НН» ведет переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым. Футболист просит около миллиона рублей в месяц и клуб готов платить его ему, но только если он оставит положительное впечатление на сборе. На данный момент Глушаков вместе с «Пари НН» находится в Турции, где и проходит просмотр.