Обвинившая Алвеса в изнасиловании назвала желаемое для него наказание

Эстер Гарсия Лопес, адвокат женщины, обвинившей бразильского футболиста Дани Алвеса в изнасиловании, назвала желаемое для него наказание.

Юрист сообщила, что ее клиентка выразила надежду, что Алвес получит тюремный срок.

«Многие женщины не изобличают насильника, когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но арест без права на залог уже является показательным», — приводит слова Лопес UOL.

25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.