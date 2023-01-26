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1 час назад

Обвинившая футболиста Алвеса в изнасиловании назвала желаемое для него наказание

Газета.Ruиещё 1

Эстер Гарсия Лопес, адвокат женщины, обвинившей бразильского футболиста Дани Алвеса в изнасиловании, назвала желаемое для него наказание.

Обвинившая Алвеса в изнасиловании назвала желаемое для него наказание
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юрист сообщила, что ее клиентка выразила надежду, что Алвес получит тюремный срок.

«Многие женщины не изобличают насильника, когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но арест без права на залог уже является показательным», — приводит слова Лопес UOL.

25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

Задержанный за изнасилование футболист Дани Алвес попросил о повторном допросе

39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес становился чемпионом Франции, Испании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе национальной команды Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки, а также становился победителем Олимпийских игр и молодежного чемпионата мира.

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