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1 час назад

Кержаков рассказал об отсутствии предложений от клубов

Спорт день за днемиещё 10

Российский тренер Александр Кержаков рассказал, получал ли он предложения по работе.

Кержаков рассказал об отсутствии предложений от клубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока предложений по работе не поступало», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород». Нижегородцев он возглавлял в прошлом сезоне. Под его руководством в Российской Премьер-лиге «Нижний Новгород» финишировал на 11-м месте и сохранил прописку в высшем дивизионе. Сезон-2021/22 был для нижегородцев дебютным в РПЛ.

С сентября 2020 по июнь 2021 года Кержаков был главным тренером «Томи». В сезоне-2020/21 в ФНЛ томичи заняли 18-е место и должны были вылететь в низшую лигу, но сохранили прописку из-за перевода «Чайки» в ФНЛ-2.

Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». В 2007 году Александр вместе с «Севильей» завоевал Кубок УЕФА.

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