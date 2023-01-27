Кержаков рассказал об отсутствии предложений от клубов

Российский тренер Александр Кержаков рассказал, получал ли он предложения по работе.

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«Пока предложений по работе не поступало», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород». Нижегородцев он возглавлял в прошлом сезоне. Под его руководством в Российской Премьер-лиге «Нижний Новгород» финишировал на 11-м месте и сохранил прописку в высшем дивизионе. Сезон-2021/22 был для нижегородцев дебютным в РПЛ.

С сентября 2020 по июнь 2021 года Кержаков был главным тренером «Томи». В сезоне-2020/21 в ФНЛ томичи заняли 18-е место и должны были вылететь в низшую лигу, но сохранили прописку из-за перевода «Чайки» в ФНЛ-2.

Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России.