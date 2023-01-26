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2 часа назад

«Бешикташ» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса

Чемпионат.comиещё 2

Турецкий «Бешикташ» сделал санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение по трансферу колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабункуоглу в своём «твиттере».

«Бешикташ» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

29-летний колумбийский футболист защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Всего за санкт-петербургскую команду Барриос сыграл 139 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Колумбиец завоевал с «Зенитом» Кубок России (2020) и два Суперкубка страны (2020 и 2022), а также четырежды одержал победу в Российской Премьер-Лиге (2019, 2020, 2021 и 2020).

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 20 млн. «Зенит» покупал Барриоса у аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн.

Футбол,Вильмар Барриос,Зенит,
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