«Бешикташ» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса

29-летний колумбийский футболист защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Всего за санкт-петербургскую команду Барриос сыграл 139 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Колумбиец завоевал с «Зенитом» Кубок России (2020) и два Суперкубка страны (2020 и 2022), а также четырежды одержал победу в Российской Премьер-Лиге (2019, 2020, 2021 и 2020).