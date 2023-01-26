«Эвертон» может возглавить сын Анчелотти

Как пишется в источнике, 33-летний специалист стал альтернативой Марсело Бьелсе, которого активно сватают в «Эвертон». Сейчас Анчелотти-младший трудится в тренерском штабе мадридского «Реала», а его отец сам не так давно возглавлял «Эвертон» - это было с конца 2019 года по лето 2021 года – оба сезона при итальянце клуб завершал в середине турнирной таблицы.