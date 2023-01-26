Быстров – о Дзюбе: «Бомба замедленного действия»

«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой? Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как-то по-другому», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».