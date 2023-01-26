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32 минуты назад

Быстров – о Дзюбе: «Бомба замедленного действия»

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Бронзовый призёр чемпионата Европы в составе национальной сборной России Владимир Быстров прокомментировал потенциальное появление Артёма Дзюбы в составе нижегородского «Пари НН».

Быстров – о Дзюбе: «Бомба замедленного действия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой? Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как-то по-другому», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Дзюба ранее, как и Быстров, выступал за московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

В данный момент московский нападающий находится без работы.

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