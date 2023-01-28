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1 час назад

Мостовой: Дзюба может помочь любой команде РПЛ

Газета.Ruиещё 6

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о будущем форварда Артемы Дзюбы, передает Sport24.

Мостовой: Дзюба может помочь любой команде РПЛ
Фото: ТАССТАСС

"Если Дзюба перейдет в ЦСКА, конечно, будет усилением для армейцев. Может, такого нападающего им как раз и не хватает. Если возьмут, он любой команде поможет", - сказал Мостовой.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Сообщалось об интересе к Дзюбе из московского "Торпедо", однако совет директоров заблокировал трансфер.

Также им интересовались в Китае и в Саудовской Аравии. На днях стало известно, что нападающий вместе с Денисом Глушаковым может перейти в "Пари НН". По сообщениям СМИ, Дзюба хотел получать в Нижнем Новгороде 500 тыс. евро за половину сезона-2022/23.

Ранее комментатор Константин Генич отреагировал на слухи о том, что ЦСКА интересуется нападающим Артемом Дзюбой.

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