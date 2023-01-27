Сборную Испании может возглавить новый тренер

Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Испании. Об этом сообщает авторитетный журналист Никола Скира в своей социальной сети.

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Ранее сообщалось, что португалец может возглавить сборную Бельгии. Последним местом работы Виллаша-Боаша был «Марсель», который он тренировал с 2019 по 2021 год. Также Энрике работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените» и «Шанхай».