Сборную Испании может возглавить новый тренер

Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Испании. Об этом сообщает авторитетный журналист Никола Скира в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что португалец может возглавить сборную Бельгии. Последним местом работы Виллаша-Боаша был «Марсель», который он тренировал с 2019 по 2021 год. Также Энрике работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените» и «Шанхай».
Сборная Испании закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, когда уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). На групповом этапе команда Луиса Энрике заняла второе место, обыграв Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и уступив Японии (1:2).