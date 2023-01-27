«Спартак» назвал стартовый состав на матч с болгарским «Ботевом»

«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч с болгарским «Ботевом». Встреча начнется в 11:00 (мск).

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С первых минут у московского клуба на поле выйдут Шитов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Классен, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский и Кейта Бальде.

Российский полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев, ранее выступавший за медийный клуб «Амкал», не попал в стартовый состав своей команды на матч.