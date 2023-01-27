Нападающий "Ростова" Голенков рассказал об аресте в Чехии за просроченную визу

Нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Егор Голенков вспомнил, как его арестовали во время его выступлений в Чехии.
«Была история, как я из Праги не мог уехать после операции. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: «Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют ― у тебя виза просрочена». То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу.
Пришлось поехать в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — сказал Голенков в интервью «Чемпионат.com».
23-летний форвард в 2021 году перешел в чешский клуб «Сигма», но так и не провел за команду ни одной игры. В феврале 2022 года он вернулся в Россию и подписал с «Ростовом» контракт сроком на пять сезонов.
В сезоне-2022/23 Голенков принял участие в 17 матчах и не отметился забитыми голами.
После первой части сезона чемпионата России «Ростов» занимает в турнирной таблице третье место. Подопечные Валерия Карпина в 17 матчах одержали десять побед, пять раз сыграли вничью и дважды проиграли, набрав 35 очков.
Лидером РПЛ является петербургский «Зенит», потерпевший лишь одно поражение и набравший 42 очка. Вторым идет московский «Спартак» (36). Сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте.