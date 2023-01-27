Нападающий "Ростова" Голенков рассказал об аресте в Чехии за просроченную визу

«Была история, как я из Праги не мог уехать после операции. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: «Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют ― у тебя виза просрочена». То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу.



Пришлось поехать в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — сказал Голенков в интервью «Чемпионат.com».