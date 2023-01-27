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1 час назад

В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу

Евро-футбол.Руиещё 2

Турецкий журналист Серкан Дикме высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в «Бешикташ».

В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам журналиста, 29-летний колумбиец действительно привлёк внимание турецкого клуба, однако сейчас такой переход маловероятен.

«Бешикташ» интересуется этим полузащитником. Но трансфер маловероятен, так как Вильмар не хочет ставить «Зенит» в неудобное положение и бросать команду», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал «Зениту» официальное предложение о покупке Барриоса.

Действующий контракт южноамериканца с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Футбол,Вильмар Барриос,Зенит,
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