Голенков: из-за Fan ID моя бабушка-инвалид не смогла увидеть меня на поле

«Мы говорили про нарушение спортивного принципа в отношении наших переездов, но, по мне, отсутствие болельщиков угнетает куда больше. Хочется играть при полных трибунах всегда, а не только во время кубковых матчей. Если Fan ID не будет этому мешать, я ничего против иметь не буду. Но, кажется, всё же мешает. На матч в Самаре многие родные пришли на стадион поболеть за меня. Но не моя бабушка. Она инвалид, передвигается только на коляске. Чтобы оформить Fan ID, нужно стоять в очереди в МФЦ или на стадионе. Да, получить документ можно перед матчем, но специальные кабинки расположены на улице, а матч был в ноябре, температура минусовая. Получается, из-за какой-то бумажки бабушка не смогла увидеть меня на поле», – сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.