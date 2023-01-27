Полузащитник «ПАРИ НН» Кобесов перешел в «Химки» на правах аренды

Полузащитник «ПАРИ НН» Давид Кобесов проведет вторую часть сезона в «Химках» на правах аренды, сообщает пресс служба нижегородской команды.

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23 летний Кобесов в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах за «ПАРИ НН» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Химки» занимают предпоследнее, 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, имея в своем активе 12 очков.

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта.