Полузащитник «ПАРИ НН» Кобесов перешел в «Химки» на правах аренды

Полузащитник «ПАРИ НН» Давид Кобесов проведет вторую часть сезона в «Химках» на правах аренды, сообщает пресс служба нижегородской команды.
23 летний Кобесов в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах за «ПАРИ НН» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
«Химки» занимают предпоследнее, 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, имея в своем активе 12 очков.
Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта.
Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.