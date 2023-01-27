Футболисты "Спартака" обыграли болгарский "Ботев" в товарищеском матче

Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл болгарский футбольный клуб "Ботев" в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу в Дубае, где "Спартак" проводит тренировочные сборы.

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Единственный гол на 67-й минуте забил Павел Мелешин.

Дебютный матч в составе "Спартака" провел 22-летний парагвайский защитник Алексис Дуарте, о переходе которого "Спартак" объявил 24 января. Ранее игрок выступал за парагвайский "Серро Портеньо" и был капитаном команды.