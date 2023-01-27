Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Футболисты "Спартака" обыграли болгарский "Ботев" в товарищеском матче

ТАССиещё 1

Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл болгарский футбольный клуб "Ботев" в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу в Дубае, где "Спартак" проводит тренировочные сборы.

Футболисты "Спартака" обыграли болгарский "Ботев" в товарищеском матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единственный гол на 67-й минуте забил Павел Мелешин.

Дебютный матч в составе "Спартака" провел 22-летний парагвайский защитник Алексис Дуарте, о переходе которого "Спартак" объявил 24 января. Ранее игрок выступал за парагвайский "Серро Портеньо" и был капитаном команды.

В первом матче тренировочных сборов "Спартак" обыграл узбекский АГМК (3:1). Следующую игру красно-белые проведут 2 февраля против "Ростова" в рамках товарищеского турнира в Абу-Даби.

Футбол,Алексис Дуарте,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители