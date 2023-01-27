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18 минут назад

Уткин согласился на предложение Тарасова сыграть товарищеский матч «РМ» – «Эгриси»

Sports.ru

Василий Уткин согласился на предложение Дмитрия Тарасова провести товарищеский матч «Родина Медиа» – «Эгриси» по правилам Winline Медиалиги.

Уткин согласился на предложение Тарасова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моему знакомому Дмитрию Тарасову определенно неймется. Вот, предложил выяснить отношения на поле, и поскольку, по мнению Димы, мы вряд ли сыграем в МФЛ-3… В общем, это можно сделать в товарищеском матче. Что я

Во-первых, я за. Тем более, что «Родине Медиа» практика, может, даже нужнее. Они дебютировали во второй МФЛ, как и мы, и проиграла в финале; проигравший финалист первого сезона вообще-то в следующий сезон НЕ попал, так что это рискованное амплуа (Во второй сезон Медиалиги не попал финалист первого сезона – Basement, несмотря на обещание Николая Осипова – прим. Sports.ru).

Во-вторых, мне совершенно нечего выяснять с Тарасовым. По мне так у нас кристально ясные отношения. Они настолько ясные, что прям просвечивают, как трусики невесты.

В-третьих, вчера «Эгриси» провел только первую тренировку в новом году. Немного затянули, но что поделать – нам пришлось пройти через смену тренера. И в феврале мы совершенно точно играть товарищеские матчи не готовы, чисто практически. В марте – отлично. Я согласен, команде интересно. Дату согласуем», – написал Уткин.

Ранее Уткин раскритиковал предложения Тарасова по реформации Медиалиги. В ответ футболист «Родины Медиа» заявил, что «хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера». На что известный журналист ответил, что не станет вступать в полемику и предложил «собственные соображения, как модернизировать Медиалигу».

Футбол,Василий Уткин,Николай Осипов,Дмитрий Тарасов,
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