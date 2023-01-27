Ушел из жизни лучший бомбардир чемпионата СССР 1967 года

Уроженец подмосковной Коломны начал карьеру в 1959 году в московском ЦСКА, но главных успехов в карьере добился в составе «Динамо» из Минска, за которое играл с 1962 по 1968 год. Нападающий провел за клуб 234 матча и забил 90 голов. В 1967 году он с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.