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1 час назад

Ушел из жизни лучший бомбардир чемпионата СССР 1967 года Михаил Мустыгин

Газета.Ru

Лучший бомбардир чемпионата СССР 1967 года, бронзовый призер чемпионата страны 1963 года в составе минского «Динамо» Михаил Мустыгин скончался на 86-м году жизни, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.

Ушел из жизни лучший бомбардир чемпионата СССР 1967 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уроженец подмосковной Коломны начал карьеру в 1959 году в московском ЦСКА, но главных успехов в карьере добился в составе «Динамо» из Минска, за которое играл с 1962 по 1968 год. Нападающий провел за клуб 234 матча и забил 90 голов. В 1967 году он с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

После окончания игровой карьеры Мустыгин долгие годы работал тренером детско-юношеских футбольных школ Минска.

Футбол,Михаил Мустыгин,Динамо,
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