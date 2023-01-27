Мостовой: Дзюба — сумасшедший вариант для «Пари НН»

«Я всегда за, чтобы Дзюба продолжал играть. Для «Пари НН» это сумасшедший вариант. Было видно, что Дзюбу в «Торпедо» не брали не по футбольным мотивам. «Нижнему» он нужен, тем более если ещё Глушаков придёт.



Ясно, что будут говорить, что одному 34, а второму 35. Но верните сейчас Ивановича, Чорлуку — хуже не будет, а будет лучше. Для «Пари НН» такое усиление — это хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.