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1 час назад

Александр Мостовой: Дзюба — сумасшедший вариант для «Пари НН»

Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в «Пари Нижний Новгород».

Мостовой: Дзюба — сумасшедший вариант для «Пари НН»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я всегда за, чтобы Дзюба продолжал играть. Для «Пари НН» это сумасшедший вариант. Было видно, что Дзюбу в «Торпедо» не брали не по футбольным мотивам. «Нижнему» он нужен, тем более если ещё Глушаков придёт.

Ясно, что будут говорить, что одному 34, а второму 35. Но верните сейчас Ивановича, Чорлуку — хуже не будет, а будет лучше. Для «Пари НН» такое усиление — это хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В ноябре 2022 года Дзюба по обоюдному согласию сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и с того времени находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 4 млн.

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