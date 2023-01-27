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27 минут назад

РФС получил приз за цифровую систему рекомендации судей на матчи

Матч ТВ

Цифровая система, которая автоматически рекомендует арбитров на матчи, названа «Проектом года» в номинации «Лучший IT проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO. Об этом сообщила пресс служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС получил приз за цифровую систему рекомендации судей на матчи
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Система, разработанная РФС совместно с Высшей школой экономики, учитывает тридцать параметров, включая рейтинг арбитров, категорию матча, регион и необходимость ротации, что позволяет выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе арбитра на матч.

— В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в МИР РПЛ и с сезона 2022/23 начал действовать в МЕЛБЕТ Первой и Второй лигах. Система автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок для учета их физического состояния. Алгоритм берет в расчет и географию соревнований — часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними, — говорится в релизе РФС.

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта. Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Фонбет,РФС,ВШЭ,
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