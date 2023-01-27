РФС получил приз за цифровую систему рекомендации судей на матчи

Цифровая система, которая автоматически рекомендует арбитров на матчи, названа «Проектом года» в номинации «Лучший IT проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO. Об этом сообщила пресс служба Российского футбольного союза (РФС).
Система, разработанная РФС совместно с Высшей школой экономики, учитывает тридцать параметров, включая рейтинг арбитров, категорию матча, регион и необходимость ротации, что позволяет выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе арбитра на матч.
— В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в МИР РПЛ и с сезона 2022/23 начал действовать в МЕЛБЕТ Первой и Второй лигах. Система автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок для учета их физического состояния. Алгоритм берет в расчет и географию соревнований — часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними, — говорится в релизе РФС.
Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта. Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.