РФС получил приз за цифровую систему рекомендации судей на матчи

— В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в МИР РПЛ и с сезона 2022/23 начал действовать в МЕЛБЕТ Первой и Второй лигах. Система автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок для учета их физического состояния. Алгоритм берет в расчет и географию соревнований — часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними, — говорится в релизе РФС.