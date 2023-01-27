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1 час назад

Легионер клуба РПЛ назвал единственный минус России

Lenta.ru

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе поделился впечатлениями от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.

Легионер клуба РПЛ назвал единственный минус России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игрок назвал Россию идеальной страной, у которой есть единственный минус.

«Меня поражает холод. Я никогда не видел такого мороза в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного», — рассказал легионер.

Сиссе добавил, что после перехода в «Урал» никогда не думал об отъезде.

«Мне нравится клуб, и я действительно счастлив. На данный момент все меня приняли, президент очень хорошо меня встретил, а я часто играю», — отметил футболист.

Сиссе стал игроком «Урала» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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