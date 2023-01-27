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44 минуты назад

Перед утренней тренировкой «Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда

Матч ТВ

«Зенит» в полном составе почтил минутой молчания память жертв блокады Ленинграда перед утренней тренировкой на сборе в Катаре.

Перед утренней тренировкой «Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда
Фото: Матч ТВМатч ТВ

27 января исполнилось 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Блокада продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 го.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 42 очка.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Фонбет,Зенит,
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