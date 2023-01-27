Перед утренней тренировкой «Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда

«Зенит» в полном составе почтил минутой молчания память жертв блокады Ленинграда перед утренней тренировкой на сборе в Катаре.
27 января исполнилось 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Блокада продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 го.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 42 очка.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.
Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.