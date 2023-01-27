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54 минуты назад

«Зенит» и «ПСЖ» проведут переговоры о переходе Малкома в пятницу — СМИ

Матч ТВ

Представители «ПСЖ» в пятницу проведут переговоры с «Зенитом» о переходе нападающего петербургского клуба Малкома, сообщает L’Equipe.

«Зенит» и «ПСЖ» проведут переговоры о переходе Малкома в пятницу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, в переговорном процессе от парижан будет принимать участие советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия опроверг интерес «ПСЖ» к Малкому.

25 летний Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне в активе бразильца 23 игры за петербуржцев во всех турнирах, 15 забитых голов и семь результативных передач.Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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