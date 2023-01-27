Нападающий "Ростова" Голенков заявил о желании уехать в Англию

«Уехать в топ-лигу. Мечта ― Англия, нравится уровень борьбы. Мне с детства говорят про «Ньюкасл», потому что они выходят на поле под Carmina Burana. «Крылья Советов» под этот же трек в свое время выходили. Будет символично поиграть именно там», — сказал Голенков.