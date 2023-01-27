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44 минуты назад

Нападающий "Ростова" Голенков заявил о желании уехать в Англию

Газета.Ru

Форвард футбольного клуба «Ростов» Егор Голенков признался, что мечтает стать игроком Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

Нападающий "Ростова" Голенков заявил о желании уехать в Англию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уехать в топ-лигу. Мечта ― Англия, нравится уровень борьбы. Мне с детства говорят про «Ньюкасл», потому что они выходят на поле под Carmina Burana. «Крылья Советов» под этот же трек в свое время выходили. Будет символично поиграть именно там», — сказал Голенков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Голенков принял участие в 17 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. В прошедшем сезоне РПЛ на счету 23-летнего нападающего одна результативная передача. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Голенкова составляет €500 тыс.

Футбол,Егор Голенков,Крылья Советов,
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