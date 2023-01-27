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22 минуты назад

Футболист дортмундской «Боруссии» Джан рассказал, что лечился от рака

Матч ТВ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал, что во время выступления за туринский «Ювентус» проходил курс лечения от онкологического заболевания.

Футболист дортмундской «Боруссии» Джан рассказал, что лечился от рака
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Немецкий хавбек летом 2018 года перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. В октябре того года «Ювентус» сообщил, что Джан пройдет клинические тесты и исследования «по поводу наличия узла в щитовидной железе, который также может потребовать хирургического лечения».

— У меня был рак щитовидной железы, мне необходима была срочная операция. Это многое изменило в моей жизни. У вас может быть много денег, у вас может быть все, но здоровье важнее всего.
Это часть жизни, и я призываю всех пройти обследование. Отнюдь не важно, насколько здоровым человек себя считает, если вовремя узнать об этих вещах, можно принять меры.


Я так благодарен врачам «Ювентуса». Мне позвонили через два месяца после обследования. Я не знал, что происходит, даже не знал, что такое щитовидная железа. Никогда бы не подумал, что у меня рак. Переезд в Турин стоил того, — приводит слова 29 летнего игрока Football Italia.

В текущем сезоне Джан провел 18 матчей во всех турнирах за «желто черных».

Ранее другой футболист «Боруссии» нападающий Себастьян Аллер пропустил несколько месяцев из за тестикулярного рака. Он дебютировал за команду в официальном матче на прошлой неделе.

Матчи чемпионата Германии можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Эмре Джан,
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