Футболист дортмундской «Боруссии» Джан рассказал, что лечился от рака

— У меня был рак щитовидной железы, мне необходима была срочная операция. Это многое изменило в моей жизни. У вас может быть много денег, у вас может быть все, но здоровье важнее всего.

Это часть жизни, и я призываю всех пройти обследование. Отнюдь не важно, насколько здоровым человек себя считает, если вовремя узнать об этих вещах, можно принять меры.





Я так благодарен врачам «Ювентуса». Мне позвонили через два месяца после обследования. Я не знал, что происходит, даже не знал, что такое щитовидная железа. Никогда бы не подумал, что у меня рак. Переезд в Турин стоил того, — приводит слова 29 летнего игрока Football Italia.



В текущем сезоне Джан провел 18 матчей во всех турнирах за «желто черных».