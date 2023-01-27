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1 час назад

ЦСКА может пригласить Дзюбу в случае ухода Гайча

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ЦСКА может пригласить Дзюбу в случае ухода Гайча

ЦСКА может пригласить Дзюбу в случае ухода Гайча
Фото: championat.comchampionat.com

Воспитанник красно-белых будет играть за армейцев?

Нападающий Артём Дзюба может присоединиться к московскому ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Армейцы готовы подписать 34-летнего форварда, если аргентинец Адольфо Гайч покинет ЦСКА. По последним данным, итальянская «Верона» практически договорилась с красно-синими об аренде Гайча за € 1,8 млн.

Напомним, слухи о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА появлялись ещё летом. Тогда Артём покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. Позже футболист договорился о контракте с турецким «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что Дзюба предложил свои услуги «Пари НН». Якобы форвард запросил заработную плату в €500 тыс. за остаток сезона. Тем не менее, в нижегородском клубе открестились от подписания воспитанника «Спартака».

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