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40 минут назад

Шакира ответила на селфи Жерара Пике и его новой девушки

Газета.Ruиещё 3

Колумбийская певица Шакира ответила на селфи своего экс-бойфренда, бывшего защитника сборной Испании и «Барселоны» Жерара Пике, и его новой девушки Клары Чиа Марти. Об этом сообщает Mirror.

Шакира ответила на селфи Жерара Пике и его новой девушки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько дней назад Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти, с которой он изменял Шакире. Выдержав паузу в сутки, исполнительница ответила бывшему возлюбленному.

«Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренге», — написала она, выложив видео, в котором двигается под свою новую песню.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Причиной для разрыва стали измены футболиста со студенткой Кларой Чиа Марти. В своей новой песне Шакира заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала Жерару Пике, который «променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги.

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