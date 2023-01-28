Шакира ответила на селфи Жерара Пике и его новой девушки

Колумбийская певица Шакира ответила на селфи своего экс-бойфренда, бывшего защитника сборной Испании и «Барселоны» Жерара Пике , и его новой девушки Клары Чиа Марти. Об этом сообщает Mirror.

Несколько дней назад Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти, с которой он изменял Шакире. Выдержав паузу в сутки, исполнительница ответила бывшему возлюбленному.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Причиной для разрыва стали измены футболиста со студенткой Кларой Чиа Марти. В своей новой песне Шакира заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала Жерару Пике, который «променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги.