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57 минут назад

Генич прокомментировал возможный переход Дзюбы в ЦСКА

Евро-футбол.Ру

Знаменитый российский комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход в ЦСКА форварда Артёма Дзюбы, который в данный момент уже три месяца находится без работы. Ранее нападающего сватали в клубы со дна турнирной таблицы РПЛ, например, в «Торпедо», «Химки» и «Пари НН».

Генич прокомментировал возможный переход Дзюбы в ЦСКА
Фото: соцсетисоцсети

«Федотов мог бы с ним работать, он уважаемый и авторитетный тренер для Артёма. Верится в этот союз, однако настроение болельщиков иное — он играл за «Зенит», его хейтят», - цитирует Генича «Матч-ТВ».

Помимо «Зенита», Дзюба выступал за злейшего соперника ЦСКА – московский «Спартак».

Источник: Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Предполагается, что Дзюба может заменить в составе ЦСКА молодого аргентинского форварда Адольфо Гайча.

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