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58 минут назад

Малком остался в запасе «Зенита» на товарищеский матч на фоне слухов о переходе в «ПСЖ»

Чемпионат.com

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком остался в запасе своей команды на товарищеский матч с катарским «Лусаил Сити». Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 11:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, столице Катара.

Малком остался в запасе «Зенита» на товарищеский матч на фоне слухов о переходе в «ПСЖ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в последние дни появилась информация о возможном переходе Малкома во французский «ПСЖ». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию слухами и провокацией. Агент Малкома опроверг возможный переход в стан парижского суперклуба. Вчера, 27 января, французские СМИ сообщили о готовности Малкома к переходу в «ПСЖ». Французская команда возьмёт бразильского полузащитника в аренду с правом выкупа.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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