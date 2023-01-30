Фанаты клуба «Аль‑Наср» растоптали футболку Роналду

Некоторые фанаты клуба «Аль Наср» остались недовольны игрой новичка команды Криштиану Роналду в проигранном матче ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль Иттихада». Встреча состоялась на Международном стадионе Короля Фахда в Эр Рияде и окончилась со счетом 3:1.

В социальных сетях распространяется видео, на котором один из фанатов «Аль Насра» после матча положил футболку португальца на землю и начал ее топтать, перед этим плюнув на нее. Один из проходящих болельщиков также растоптал футболку.

Роналду отыграл весь матч за «Аль Наср», но не отметился результативными действиями.