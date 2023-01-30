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1 час назад

Фанаты клуба «Аль‑Наср» растоптали футболку Роналду

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Некоторые фанаты клуба «Аль Наср» остались недовольны игрой новичка команды Криштиану Роналду в проигранном матче ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль Иттихада». Встреча состоялась на Международном стадионе Короля Фахда в Эр Рияде и окончилась со счетом 3:1.

В социальных сетях распространяется видео, на котором один из фанатов «Аль Насра» после матча положил футболку португальца на землю и начал ее топтать, перед этим плюнув на нее. Один из проходящих болельщиков также растоптал футболку.

Роналду отыграл весь матч за «Аль Наср», но не отметился результативными действиями.

В конце декабря 37 летний Роналду подписал с «Аль Насром» контракт на 2,5 года. Он дебютировал за клуб в матче 14 го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль Иттифака» (1:0) 22 января и не сумел отметиться результативными действиями.

Футбол,Видео,Криштиану Роналду,
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