«Рубин» объявил имя преемника Слуцкого на посту главного тренера

Казанский «Рубин» объявил имя нового главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба клуба, им назначен Юрий Уткульбаев, занимавший этот пост в статусе исполняющего обязанности после отставки Леонида Слуцкого.

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«Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона 2022/2023», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Уткульбаев сменил Слуцкого на тренерском мостике. Под его руководством команда выиграла два последних в календарном году матча: на выезде казанцы обыграли «Уфу» 2:1, а дома победили «Нефтехимик» 2:0.