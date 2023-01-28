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1 час назад

Юрий Уткульбаев стал новым главным тренером казанского "Рубина"

Газета.Ruиещё 6

Казанский «Рубин» объявил имя нового главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба клуба, им назначен Юрий Уткульбаев, занимавший этот пост в статусе исполняющего обязанности после отставки Леонида Слуцкого.

«Рубин» объявил имя преемника Слуцкого на посту главного тренера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона 2022/2023», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Уткульбаев сменил Слуцкого на тренерском мостике. Под его руководством команда выиграла два последних в календарном году матча: на выезде казанцы обыграли «Уфу» 2:1, а дома победили «Нефтехимик» 2:0.

При этом тренерский штаб претерпел незначительные изменения. В нем останется тренер и Александр Дутов, тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хавьер Нойя и тренер-реабилитолог Виктор Гомес. К ним присоединяются тренер Олег Нечаев и тренер-аналитик Артур Уткульбаев.

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