Неймар даст показания по уголовному делу в Бразилии

Неймар даст показания по уголовному делу.

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Бразильская полиция проводит расследование в отношении преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой драгоценностей. Правоохранители сообщили, что нападающий «ПСЖ» будет вызван в суд в качестве свидетеля.

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Футболист купил у человека по имени Эдуардо Родригес Силва, считающегося главой группировки, ожерелье из белого золота с бриллиантами. Изделие было выполнено в форме имени нападающего, а его стоимость, согласно документам, составила 106,4 тысячи реалов.

В настоящий момент Силва находится в бегах, трое членов его группировки арестованы. По данным следствия, суммы, задекларированные компанией по изготовлению ювелирных изделий, зарегистрированной на имя Эдуардо, далеки от ее реальных доходов. Так, сумма сделки по продаже украшения Неймару составляет 81% реальных доходов. Еще 11 счетов были выставлены на имя самого Силвы и не содержат описаний проданных товаров.

Также было установлено, что другие компании, которые заключали сделки с подозреваемыми, являются подставными и служили только для сокрытия происхождения «грязных» драгоценностей. Они были созданы одновременно, действовали в течение нескольких дней и даже не выставляли счета для компании Силвы.

Неймар и Силва подписаны друг на друга в соцсетях, последний неоднократно выкладывал фотографии с игроком. Так, на некоторых снимках подозреваемый передает игроку другие украшения, среди которых бриллиантовая цепочка и золотое кольцо. Следователи также обнаружили фотографии, свидетельствующие о том, что в 2019 году Эдуардо приезжал на день рождения Неймара.

Силва уже был приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения в 2017 году. Его признали виновным в вымогательстве: он и его партнер дали долг мужчине 160 тысяч реалов и должны были получить дополнительные 9 тысяч реалов в качестве процентов.