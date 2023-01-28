Депутат ЛНР Уваров подтвердил, что его сын находится на просмотре в "Зените"

Максим Уваров, отец украинского футболиста Артура Уварова, подтвердил информацию о приглашении сына на просмотр в петербургский «Зенит».
Ранее об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Отмечалось, что в апреле 2022 года форвард был вынужден покинуть киевское «Динамо». Клуб расторг контракт с игроком юношеской команды, назвав его «сыном врага Украины». Максим Уваров — депутат народного совета Луганской народной республики.
«Да, моего сына пригласили на просмотр в «Зенит». Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет», — приводит слова Уварова-старшего Sport24.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина, в активе которого 35 очков.