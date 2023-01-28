Депутат ЛНР Уваров подтвердил, что его сын находится на просмотре в "Зените"

«Да, моего сына пригласили на просмотр в «Зенит». Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет», — приводит слова Уварова-старшего Sport24.