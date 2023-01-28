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1 час назад

Главный тренер "Аль-Насра" Гарсия заявил, что Роналду вернется в Европу

Газета.Ruиещё 6

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что португальский форвард саудовского клуба Криштиану Роналду в скором времени вернется в Европу.

В "Аль-Насре" заговорили о возвращении Роналду в Европу
Фото: cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших форвардов в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернется в Европу», — цитирует Гарсию TalkSport.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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