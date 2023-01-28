В "Аль-Насре" заговорили о возвращении Роналду в Европу

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что португальский форвард саудовского клуба Криштиану Роналду в скором времени вернется в Европу.

cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фото: cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших форвардов в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернется в Европу», — цитирует Гарсию TalkSport.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.