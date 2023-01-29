Колосков: "Я уже сильно устал от этого Дзюбы"

«Признаться честно, я уже сильно устал от этого Дзюбы. Скорее бы нападающий куда-нибудь устроился. А то мне каждый день звонят и задают вопросы про него – как будто я первый тренер или родственник Дзюбы. Поэтому скорее бы Артём нашёл себе команду, чтобы меня перестали тревожить», – цитирует Колоскова Sport24.ru.