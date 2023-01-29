Колосков: "Я уже сильно устал от этого Дзюбы"

Российский функционер, бывший президент РФС Вячеслав Колосков резко высказался о ситуации 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы с поиском команды.
«Признаться честно, я уже сильно устал от этого Дзюбы. Скорее бы нападающий куда-нибудь устроился. А то мне каждый день звонят и задают вопросы про него – как будто я первый тренер или родственник Дзюбы. Поэтому скорее бы Артём нашёл себе команду, чтобы меня перестали тревожить», – цитирует Колоскова Sport24.ru.
Экс-глава РФС также заявил, что считает фантазией слухи о возможном трансфере нападающего в ЦСКА, потому что тот не подошёл московскому «Торпедо». Ему в том числе непонятна ситуация с переходом в «Пари НН».
Напомним, Артём Дзюба по итогу сезона-2021/2022 ушёл из «Зенита». В августе подписал контракт с «Адана Демирспор». Уже в ноябре разорвал соглашение с турецким клубом. Сейчас бывший капитан сборной России находится в поисках команды.