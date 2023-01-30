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1 час назад

Источник: "ПСЖ" отказался от идеи подписать Малкома

Газета.Ruиещё 1

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отказался от идеи произвести трансфер бразильского игрока "Зенита" Малкома. Об этом сообщил журналист Le Parisien Доминик Северак в социальных сетях.

Источник: "ПСЖ" отказался от идеи подписать Малкома
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

По информации источника, петербургский клуб не хочет отдавать своего футболиста в аренду, а "ПСЖ" не сможет оформить полноценный трансфер Малкома, так как не уложится в финансовый fair-play.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе "ПСЖ" к Малкому, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения. Он также отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать переходу игрока, так как никогда не удерживали футболистов силой. Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимир Петржела выразил мнение, что переход Малкома в "ПСЖ" никак не отразится на борьбе за медали в РПЛ.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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