Источник: "ПСЖ" отказался от идеи подписать Малкома

По информации источника, петербургский клуб не хочет отдавать своего футболиста в аренду, а "ПСЖ" не сможет оформить полноценный трансфер Малкома, так как не уложится в финансовый fair-play.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе "ПСЖ" к Малкому, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения. Он также отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать переходу игрока, так как никогда не удерживали футболистов силой. Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.