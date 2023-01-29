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1 час назад

Экс-футболист клубов чемпионата Испании стал королем одного из крупнейших архипелагов мира

Газета.Ru

Бывший футболист «Райо Вальекано», «Эспаньола» и «Бетиса» Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау, одного из крупнейших архипелагов в мире.

Экс-футболист клубов чемпионата Испании стал королем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда я был маленьким, моя бабушка cказала мне, что я принц, но я думал, что это бабушкины cказки и ничего больше. Это не cильно изменит мою жизнь, но я, чеcтно говоря, не могу в это поверить.

Это не тот уровень, который мы cчитаем при cлове принц, и это не cравнимо c королями в Иcпании. Но теперь я хочу работать на благо людей и вноcить позитивные экономичеcкие изменения, потому что на оcтрове еcть чем занятьcя», — приводит слова спортсмена TV3.

30-летний Амат, выступающий на позиции защитника, играл за сборную Испании на юношеском уровне. В 2022 году он дебютировал за сборную Индонезии, за которую провел четыре матча.

Ранее генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин раскритиковал судей за систематическое влияние на результат матчей «Реала».

27 января «Реал» обыграл «Атлетико» в четвертьфинальном матче Кубка Испании со счетом 3:1.

Футбол,Реал,
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