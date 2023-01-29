Испанский футболист стал королем острова

Футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау. Это один из крупнейших архипелагов в мире. Об этом сообщает TV3.

В жилах футболиста кровь азиатской знати со стороны семьи матери. Он признается, что сначала не поверил, но его бабушка, ныне проживающая в Нидерландах, действительно была принцессой Сиау. Это остров среди множества архипелагов Индонезии.

«Когда мне в детстве рассказывали, я не верил. Думал, что это байка, а оказалось правда. Сейчас мы в контакте с раджей Сиау, я получил гражданство, готовится церемония, и вручение документа о том, что я король», - рассказал футболист.

По словам Хорди, его подданные - люди очень добрые и прекрасно отнеслись к нему с самого начала.

Король хочет и дальше заниматься футболом. Он надеется, что титул не сильно изменит его жизнь.

Хорди Амат родился в каталонском районе Канет-де-Мар в 1992 году и сделал впечатляющую карьеру. Спортсмен выступал за клубы «Райо Вальекано», «Эспаньола»,«Бетис», «Суонси». Играл на позиции защитника. Также он выступал за юношескую сборную Испании (от 16 до 21 года), но за свою 14-летнюю карьеру так и не попал в основную команду.

В настоящее время Хорди играет в Малайзийской лиге, в Джохор Дарул Такзим, а также дебютировал в национальной сборной Индонезии.