Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Экс-футболист клубов чемпионата Испании стал королем

Елена Прошина

Футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау. Это один из крупнейших архипелагов в мире. Об этом сообщает TV3.

Испанский футболист стал королем острова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В жилах футболиста кровь азиатской знати со стороны семьи матери. Он признается, что сначала не поверил, но его бабушка, ныне проживающая в Нидерландах, действительно была принцессой Сиау. Это остров среди множества архипелагов Индонезии.

«Когда мне в детстве рассказывали, я не верил. Думал, что это байка, а оказалось правда. Сейчас мы в контакте с раджей Сиау, я получил гражданство, готовится церемония, и вручение документа о том, что я король», - рассказал футболист.

По словам Хорди, его подданные - люди очень добрые и прекрасно отнеслись к нему с самого начала.

Король хочет и дальше заниматься футболом. Он надеется, что титул не сильно изменит его жизнь.

Хорди Амат родился в каталонском районе Канет-де-Мар в 1992 году и сделал впечатляющую карьеру. Спортсмен выступал за клубы «Райо Вальекано», «Эспаньола»,«Бетис», «Суонси». Играл на позиции защитника. Также он выступал за юношескую сборную Испании (от 16 до 21 года), но за свою 14-летнюю карьеру так и не попал в основную команду.

В настоящее время Хорди играет в Малайзийской лиге, в Джохор Дарул Такзим, а также дебютировал в национальной сборной Индонезии.

Процесс получения гражданства Индонезии занял всего год.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители