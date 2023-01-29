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1 час назад

Стала известна причина отказа Зидана возвращаться в "Реал"

Елена Прошина

Французский тренер Зинедин Зидан не сможет вновь возглавить «Реал» из-за плохих отношений с президентом мадридцев Флорентином Пересом. Об этом сообщает RMC Sport.

Стала известна причина отказа Зидана возвращаться в "Реал"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Зидан хотел вновь возглавить «Реал», но ему придется искать другое место работы.

Сейчас «Реалом» руководит итальянец Карло Анчелотти.

Ранее стали известны три клуба, которые Зидан мог бы тренировать в ближайшем будущем. Сообщалось, что француз может вернуться в «Реал», «Ювентус» или «Марсель».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, и в 2019 году. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Испании, два раза Суперкубок страны и трижды Лигу чемпионов.

В 2021 Зидан покинул «Реал» и с тех пор не руководил ни одной командой.

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