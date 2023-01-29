Adidas расторгла контракты со всеми игроками из РФ, кроме Миранчука

Adidas разорвал контракты со всеми российскими футболистами, кроме Алексея Миранчука.

По данным «РБ Спорт», немецкая компания продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

Ранее adidas сотрудничала с Денисом Глушаковым, Гильерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами. Когда немецкая компания ушла из России, с игроками подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.

Разрывать контракт с Миранчуком adidas не стала из-за того, что он играет в Европе. Контракт Алексея с брендом рассчитан до 2026 года.