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56 минут назад

Adidas расторгла контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе

Sports.ruиещё 1

Adidas разорвал контракты со всеми российскими футболистами, кроме Алексея Миранчука.

Adidas расторгла контракты со всеми игроками из РФ, кроме Миранчука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным «РБ Спорт», немецкая компания продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

Ранее adidas сотрудничала с Денисом Глушаковым, Гильерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами. Когда немецкая компания ушла из России, с игроками подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.

Разрывать контракт с Миранчуком adidas не стала из-за того, что он играет в Европе. Контракт Алексея с брендом рассчитан до 2026 года.

Один из футболистов клуба Мир РПЛ рассказал о нехватке бутс после ухода Nike и adidas из России. «Бутсы – теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти, а вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные продаются», – рассказал игрок клуба РПЛ.

Футбол,Зелимхан Бакаев,Александр Соболев,Ильзат Ахметов,Алексей Миранчук,Денис Глушаков,
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