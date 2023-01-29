Adidas расторгла контракты со всеми игроками из РФ, кроме Миранчука

Adidas разорвал контракты со всеми российскими футболистами, кроме Алексея Миранчука.
По данным «РБ Спорт», немецкая компания продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
Ранее adidas сотрудничала с Денисом Глушаковым, Гильерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами. Когда немецкая компания ушла из России, с игроками подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.
Разрывать контракт с Миранчуком adidas не стала из-за того, что он играет в Европе. Контракт Алексея с брендом рассчитан до 2026 года.
Один из футболистов клуба Мир РПЛ рассказал о нехватке бутс после ухода Nike и adidas из России. «Бутсы – теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти, а вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные продаются», – рассказал игрок клуба РПЛ.