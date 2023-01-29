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1 час назад

Малком сообщил руководству "Зенита", что хочет уйти в "ПСЖ"

Газета.Ru

Бразилец Малком сообщил руководству петербургского «Зенита» о желании перейти во французский «ПСЖ», передает Téléfoot.

Малком сообщил руководству "Зенита" о желании уйти в "ПСЖ"
Фото: Сайт «Зенита»Сайт «Зенита»

Отмечается, что пока официального предложения по трансферу от «ПСЖ» в «Зенит» не поступало. Парижане хотят арендовать игрока из-за ограничений, налагаемых правилами финансового фэйр-плей.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения. Он также отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать переходу игрока, так как никогда не удерживали футболистов силой.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста петербургского «Зенита» Малкома, заявил, что его клиент не перейдет в «Пари Сен-Жермен».

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