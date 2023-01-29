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50 минут назад

Экс-футболист «МЮ» Фердинанд стащил ложку во время встречи с Путиным в 2018 году

Илья Родин

Бывший футболист ФК «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл чайную ложку во время визита в Кремль в 2018 году. Об этом пишет «Газета.Ru».

Британский футболист украл ложку во время встречи с Путиным в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2018 году Фердинанд и несколько других зарубежных спортсменов посетили Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным в качестве членов программы легенд ФИФА.

Экс-футболистка лондонского «Арсенала» Алекс Скотт рассказала в мемуарах «Как (не) быть сильной», что футболистов пригласили в Кремль, чтобы обсудить чемпионат мира.

«Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», - уточнила она.

Кроме того, в своих мемуарах Скотт заявила, что совместная фотография с Путиным позже помогла ей справиться со сложной проблемой. Подробности она не раскрыла.

Футбол,Алекс Скотт,Владимир Путин,
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