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54 минуты назад

Тренер "Динамо" Йоканович призвал Россию остаться в УЕФА

Газета.Ru

Главный тренер московского "Динамо" Славиша Йоканович высказался о возможном решении Российского футбольного союза (РФС) перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Тренер "Динамо" Йоканович призвал Россию остаться в УЕФА
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Решение этого вопроса вне моих полномочий. Но я бы хотел, чтобы Россия осталась в УЕФА и продолжала принимать участие во всех соревнованиях, которые проводит эта организация.

К сожалению, мне в свое время не представилось возможности играть здесь, но лучшим вариантом будет оставаться в Европе, потому что Россия по большей части - европейская страна", - приводит слова Йокановича "Спорт-Экспресс".

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник Херман Конти перешел из лиссабонской "Бенфики" в московский "Локомотив".

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