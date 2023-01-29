Дани Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме

Бразилец обживается в месте заключения.

Фото: Marca Marca

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес, находящийся в тюрьме по делу об изнасиловании, впервые сыграл там в футбол, сообщает Marca. По данным источника, 26 января бразилец сыграл в футбол с другими заключёнными. Этот матч вызвал большой ажиотаж среди арестантов. Они захотели лично посмотреть на игру бразильца.

Испанские СМИ пишут, что Дани Алвес ведёт себя образцово. На предметы первой необходимости он потратил лишь €100. Футболист приобрёл несколько рыбных консервов, йогурты, шампунь, дезодорант и энергетики.