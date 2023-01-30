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1 час назад

«Милан» пропустил больше всех голов среди команд топ-5 лиг в 2023 году

Чемпионат.comиещё 1

«Милан» лидирует по пропущенным голам в ведущих лигах Европы в 2023 году.

«Милан» пропустил больше всех голов среди команд топ-5 лиг в 2023 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всего за семь игр года команде Стефано Пиоли забили 18 раз – больше всех в топ-5 лиг. В последних трёх матчах действующие чемпионы Италии пропустили 12 мячей.

Вчера, 29 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» принимал «Сассуоло». Финальный свисток Антонио Джуи зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:2.

«Милан» набрал 38 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли пропустила четыре мяча во второй игре чемпионата Италии подряд.

Следующий матч «Милан» сыграет с «Интером» 5 февраля.

Футбол,Стефано Пиоли,
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