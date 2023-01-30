«Отели стоят пустые». В Испании расстроены, что клубы из России к ним больше не едут

А играть с командами РПЛ соглашаются представители только двух европейских стран.

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Сразу несколько ведущих команд РПЛ ежегодно готовились к возобновлению сезона в Испании. Но этой зимой впервые за долгие годы тренировочные центры на побережье Средиземного моря не дождались россиян.

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«Это было уже что-то привычное, классика европейского футбола, – пишет испанское издание El Debate. – Академии, спортивные городки и центры всегда были готовы к приезду российских команд. Однако этого больше не происходит. Из-за ужесточения передвижения россиян по Евросоюзу все клубы из России оставили Испанию в стороне».

В качестве альтернативы Испании российские команды выбирают ОАЭ, Катар и Турцию. При этом уверенности, что сборы за рубежом вообще состоятся, до последнего момента не было.

El Debate указывает, что Испания «проиграла в экономическом плане», потому что те команды, которые регулярно приезжали (даже в пандемию!), выбрали Ближний Восток и Турцию. Всё потому, что российские клубы оставляли там большие суммы – столько, сколько, кажется, не платил никто. «Длительное время сборы в Испании проводили «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» (в Марбелье) и ЦСКА (в Кампоаморе), — продолжает Полянская. — Это клубы с большим бюджетом, которые могли себе позволить подготовку в этой стране. Как правило, они заезжали на три сбора или на два длительных и жили в хороших пятизвёздочных отелях. Мои партнёры из компании Football Impact (им принадлежат поля, они занимались организацией сборов) говорят: отели стоят пустые. Только в один заехала команда — и всего на неделю. Если говорить глобально, то отели потеряли существенно. И не только они – организаторы сборов тоже. Конкретные цифры называть неправильно, но то, что они очень этим расстроены, – 100%».

Стоимость сбора формируется из нескольких частей: проживание, поля, транспорт – всё это организовывает компания-агент на месте, поэтому прибыль делится между сторонами. По словам Полянской, клубы в Марбелью всё же заезжают – те же норвежцы как тренировались там, так и продолжают тренироваться – но они приносят местному бизнесу гораздо меньше денег, чем клубы из России. Просто потому, что выбирают отели бюджетнее.

«Смысла предлагать какие-то пути решения этой ситуации нет – европейские команды с нами не играют, – говорит она. – А ради чего тогда приезжать в Испанию — просто в гостинице сидеть и тренироваться? Нужны товарищеские матчи, а играть не с кем. В Турции, например, с нами играют только сербы и болгары».

Если грубо прикинуть только по проживанию, то двухместный номер в пятизвездочном отеле в Марбелье стоит от 18 до 24 тысяч рублей в сутки. В Kempinski и Mulia свободных номеров много и на любую дату в феврале, а вот Westin, самый популярный у россиян ввиду умеренных цен, занят на весь февраль. «Локомотив», регулярно зимовавший в Марбелье, в прошлом году потратил на организацию тренировочного сбора € 875 789 – по крайней мере, согласно данным на сайте госзакупок.

В этом году на портале размещено два контракта – один на сумму $ 215 000, другой – на $ 710 000. Существенные потери для испанцев – и это только от одного клуба.