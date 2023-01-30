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1 час назад

Моуринью: мы напугали "Наполи" и заставили их страдать

Rusfootball

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в выездном матче 20-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (1:2).

Моуринью: "Мы напугали "Наполи" и заставили их страдать"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

– Мы с первых минут показали очень качественный футбол. Был отрезок, когда мы незаслуженно уступали в счете 0:1. Если вынести его за скобки, то мы полностью контролировали ход встречи, высоко прессинговали, возвращали мяч и хорошо защищались. Это один из тех матчей, когда можно почувствовать большую уверенность, даже несмотря на поражение. Мы напугали "Наполи" и заставили их страдать. Мы заслуживали победы. Нельзя улыбаться после поражений, но мы двигаемся дальше с полной уверенностью, – приводит слова Моуринью Football Italia.

В рамках 20-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Рому" со счетом 2:1. На 17-й минуте лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен вывел хозяев вперед. В ассистентах выступил грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Это 14-й гол нигерийского форварда в нынешнем розыгрыше итальянского первенства. Хвича сделал свою восьмую результативную передачу в турнире и укрепил лидерство в списке лучших ассистентов чемпионата. После перерыва "Рома" сравняла счет благодаря точному удару Стефана Эль-Шаарави. Однако на 86-й минуте форвард Джованни Симеоне, вышедший на замену, принес победу неаполитанцам.

Выигрыш у "Ромы" позволил команде Лучано Спаллетти набрать 53 очка после 20 проведенных туров и оторваться от ближайшего преследователя "Интера" на 13 очков. Римляне с 37 очками замыкают шестерку сильнейших клубов Серии А.

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