Моуринью: "Мы напугали "Наполи" и заставили их страдать"

– Мы с первых минут показали очень качественный футбол. Был отрезок, когда мы незаслуженно уступали в счете 0:1. Если вынести его за скобки, то мы полностью контролировали ход встречи, высоко прессинговали, возвращали мяч и хорошо защищались. Это один из тех матчей, когда можно почувствовать большую уверенность, даже несмотря на поражение. Мы напугали "Наполи" и заставили их страдать. Мы заслуживали победы. Нельзя улыбаться после поражений, но мы двигаемся дальше с полной уверенностью, – приводит слова Моуринью Football Italia.