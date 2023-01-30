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1 час назад

«Локомотив» объявил о переходе защитника Конти из «Бенфики»

Матч ТВиещё 1

Московский «Локомотив» подписал контракт с защитником Херманом Конти, информирует пресс служба клуба.

«Локомотив» объявил о переходе защитника Конти из «Бенфики»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На прошлой неделе «Матч ТВ» сообщал, что защитник лиссабонской «Бенфики» прибыл в расположение «Локомотива» на сборах в Дубае, чтобы пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Соглашение 28 летнего аргентинца с московским клубом рассчитано на 2,5 года. Футболист будет выступать под 30 м номером.

Конти принадлежал «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть времени защитник провел в арендах в других командах. Игрок выступал за мексиканский «Атлас», а также бразильские «Баию» и «Америку».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Херман Конти,Фонбет,
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