Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Малкома

«Зенит» намерен продать полузащитника Малкома не меньше, чем за 40 миллионов евро. Об этом сообщил «РБ Спорт».

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По информации источника, президент сине-бело-голубых Александр Медведев общался с представителями ПСЖ, однако официального предложения по бразильцу в Петербург не поступало. Сейчас во французском клубе взяли паузу на раздумья о возможной сумме трансфера. Это также связано с тем, что петербуржцы попросили процент с последующих продаж футболиста.

Малком играет в «Зените» лета 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. Трансфер бразильца из «Барселоны» в Петербург вышел в 40 миллионов евро. До этого вингер выступал за «Бордо» (2016 – 2018) и «Коринтианс» (2014 – 2016).