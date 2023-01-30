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2 часа назад

Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Малкома

Спорт день за днем

«Зенит» намерен продать полузащитника Малкома не меньше, чем за 40 миллионов евро. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Малкома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, президент сине-бело-голубых Александр Медведев общался с представителями ПСЖ, однако официального предложения по бразильцу в Петербург не поступало. Сейчас во французском клубе взяли паузу на раздумья о возможной сумме трансфера. Это также связано с тем, что петербуржцы попросили процент с последующих продаж футболиста.

Малком играет в «Зените» лета 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. Трансфер бразильца из «Барселоны» в Петербург вышел в 40 миллионов евро. До этого вингер выступал за «Бордо» (2016 – 2018) и «Коринтианс» (2014 – 2016).

В текущем сезоне Малком провел 23 матча, в которых отличился 15 голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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